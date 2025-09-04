Главные темы – итоги уборки зерновых, зернобобовых культур и рапса, сравнительный анализ технологии возделывания и урожайности, сев и заготовка кормов, уборка кукурузы на силос и на зерно.

Уборку зерновой и зернобобовой группы фактически завершили все районы области. Небольшие объемы остались в Буда-Кошелевском, Ельском, Лоевском. Губернатор установил жесткие рамки: за неделю все должно быть убрано.

Отдельно обсудили уборку гречихи. Всего в регионе нужно убрать 4200 гектара. После проведения десикации темпы уборки будут ускорены.

«Все должно быть сделано до 20 сентября. Площади небольшие, нельзя отставать от графика. Ускоряйтесь», – ставит задачу Иван Крупко.

Участие в совещании принимает помощник Президента – инспектор по Гомельской области Руслан Пархамович.

Гомельщина официально