Более 18% от плана сева зерновых культур выполнено на Гомельщине. Это озимые ячмень, пшеница, тритикале, рожь.

Во всех районах области проводится вспашка земель, однако ежедневный график сева соблюдают не все. За эту неделю необходимо нагнать упущенные гектары, поручает губернатор:

«Чтобы выполнить работу в срок, задействуйте всю имеющуюся технику. Иначе каждый день задание и по вспашке, и по севу будет расти с учетом невыполненного плана».

На совещании также обсудили вопрос подготовки семян сельскохозяйственных растений под урожай 2026 года.

Участие в совещании принял помощник Президента – инспектор по Гомельской области Руслан Пархамович.

Гомельщина официально