Речь шла об объектах, которые возводятся за счет средств государственных и региональных инвестпрограмм.





В нынешнем году уже введены новые социально значимые объекты в сфере образования, культуры, спорта, здравоохранения. Это новые медицинские кабинеты с современным оборудованием, бассейн при школе в Хойниках, стадион в Коммунаровской средней школе Буда-Кошелевского района, модернизированные детские оздоровительные центры.

Проводится текущий и капитальный ремонт котельных, пищеблоков в больницах и социальных пансионатах, пешеходных мостов, игровых залов в спортшколах. Кроме того, разрабатываются проектно-сметные документации и проводятся экспертизы по объектам, которые начнут строиться в 2026 году.

Губернатор поставил строителям задачу не затягивать со сроками разработки ПСД, чтобы приступить к возведению объектов в начале следующего года.

Участие в совещании принял помощник Президента – инспектор по Гомельской области Руслан Пархамович.

