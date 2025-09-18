В общенациональной забастовке во Франции против жестких экономических мер правительства принимают участие сотни тысяч человек по всей стране. Об этом сообщает ТАСС.

Акции под лозунгом «Блокируем все!» запланированы в Париже, всех регионах континентальной Франции и заморских департаментах республики. Власти ожидают, что общее число участников акций может составить около 900 тыс. человек.

Как ранее сообщили в МВД Франции, для обеспечения общественного порядка по всей Франции будет задействовано 80 тыс. полицейских и жандармов, а также бронетехника.

Начавшиеся днем 18 сентября протесты, по данным профсоюза «Всеобщая конфедерация труда», уже успели собрать около 400 тыс. человек. По данным МВД, в стране прошло свыше 470 манифестаций. В ходе беспорядков задержаны около 100 человек.

В Париже полиция разогнала слезоточивым газом и дубинками протестующих, заблокировавших вход в автобусный парк. Известно о нескольких пострадавших в ходе стычек с полицией.

Около 100 демонстрантов из профсоюза железнодорожников Sud Rail проникли на территорию Министерства экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета, расположенного в XII округе Парижа. Протестующие смогли преодолеть заграждение и прорваться во двор здания. Они скандируют лозунги и жгут файеры.

Во французском Марселе протестующие заблокировали завод по производству вооружений компании Eurolinks, которая сотрудничает с Израилем. Эти действия поддержала депутат Национального собрания Габриэль Катала.

«Браво манифестантам, которые сейчас в Марселе блокируют завод по производству вооружений Eurolinks, продающий военную технику Израилю», — написала она на своей странице в соцсети Х.

В наибольшей степени протест коснулся транспортной сферы. Движение в столице Франции и ее окрестностях затруднено. В ряде городов по всей стране ограничена работа общественного транспорта.

Отмечается, что протесты затрагивают различные категории населения. В частности, к антиправительственной демонстрации присоединились парижские школьники и студенты, заблокировавшие двери учебных заведений. В акциях принимают участие 17% преподавательского состава. Кроме того, около 18 тыс. из 20 тыс. аптек по всей страны были в поддержку забастовки.

Кроме того, из-за общенациональной забастовки для посетителей была закрыта Эйфелева башня, являющаяся главным туристическим объектом Парижа.

Как и 10 сентября, волна протестных акций, охвативших города Франции, вызвана недовольством экономическим курсом властей. Забастовка организована в ответ на намерение властей сократить на 45 млрд евро расходы казны на фоне рекордного уровня госдолга, превысившего 3,4 трлн евро. Недовольство планами решить эту проблему за счет сокращения социальных обязательств уже привело к падению правительства Франсуа Байру. Ранее в сентябре ему объявили вотум недоверия, на посту премьера Байру сменил экс-министр обороны Себастьен Лекорню.

