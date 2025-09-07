Коллектив Буда-Кошелевского отделения Департамента охраны Министерства внутренних дел проводил на заслуженный отдых работника, чей труд стал важной частью их общей истории.

Главный бухгалтер Екатерина Огурцова много лет отвечала за финансовую деятельность отделения. Ее работа требовала не только высокой квалификации и внимательности, но и личного участия в жизни коллектива. Именно это сделало ее не просто коллегой, а настоящим товарищем, которого будут вспоминать с особой теплотой и благодарностью.

Уроженка д. Бацунь Екатерина Адамовна всю жизнь посвятила родному краю. Ее профессиональный путь начался далеко не в Департаменте охраны: она работала бухгалтером в совхозе «Чечера», в районном отделе внутренних дел. В Департамент судьба привела в 2003 году.

– Начинать работу в новой структуре всегда волнительно и сложно, – говорит Екатерина Огурцова. – Бухгалтерия – это особая сфера, требующая абсолютной точности, внимания к деталям и постоянного обучения. Законодательство меняется, нормативные акты обновляются, и нужно всегда быть в курсе всех новшеств.

За ее более чем двадцатилетнюю деятельность в Департаменте бухгалтерское дело пережило много изменений. На смену бумажным журналам, толстым папкам с отчетами и калькуляторам пришли сложные электронные системы и программы. И Екатерина Адамовна достойно приняла этот вызов времени.

– Конечно, по старинке работать было проще и привычнее, – признается она. – Но я всегда понимала, что технологии – это важная и неотъемлемая часть современной жизни и работы. Главное – не бояться учиться новому и не стоять на месте.

Начальник Буда-Кошелевского отделения Департамента охраны Министерства внутренних дел капитан милиции Сергей Гулевич подчеркнул, что Екатерина Адамовна была его главным помощником во многих направлениях служебной деятельности. Благодаря ее профессионализму подразделение всегда обеспечивалось необходимым оборудованием и экипировкой, а личный состав получал стабильные и своевременные денежные выплаты. Именно эти столь важные для существования и развития любого подразделения факторы все годы находились под ее надежным контролем.

Но не только профессиональные качества отличали Екатерину Адамовну. Коллеги в один голос отмечают ее невероятное душевное тепло, отзывчивость и готовность прийти на помощь. Она всегда умела найти подход к каждому человеку, создавала в коллективе атмосферу уважения и взаимовыручки. За это ее ценили и продолжают ценить работники Департамента охраны.

– Наш коллектив очень сплоченный, работать с такими людьми – одно удовольствие, – делится Екатерина Адамовна. – Из-за этого, конечно, было особенно тяжело принимать решение об уходе. Но я поняла, что пришло время уделить внимание себе и своей семье.

А семья у нее большая и дружная: двое взрослых детей уже подарили любимой маме и бабушке внуков. Теперь у нее появится гораздо больше времени на домашние хлопоты и, самое главное, на общение с близкими людьми.

В последний рабочий день коллеги от всей души благодарили Екатерину Адамовну за многолетний безупречный труд, мудрые советы и то душевное тепло, которым она щедро делилась все эти годы.

Елизавета МАЛАЯ

Фото автора



УНП 400082029