Президент Беларуси Александр Лукашенко 9 сентября собрал совещание с аппаратом Национального банка и руководством банков, на котором обозначил ключевые направления и приоритеты для банковско-финансовой системы, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства в начале мероприятия отметил, что при назначении Романа Головченко председателем правления Национального банка говорил о своем намерении обязательно в этом году познакомиться с коллективом. И сейчас выполняет обещание. Тем более что и состав правления изрядно обновился, а встречи с коллективами крупнейших органов государственной вертикали, где можно сверить часы и определить задачи, стали регулярными. Так, недавно прошло совещание с Администрацией Президента, с дипломатическим корпусом. Впереди — совещание с правительством.

Темой нынешнего совещания стало не только состояние дел в Национальном банке, но и развитие всей банковско-финансовой системы, которая, как и вся страна, проходит непростой период.

О сложном этапе, борьбе за умы и ресурсы и плате за суверенитет

«За последнюю пятилетку национальная экономика, а с ней и белорусский банковский сектор пережили беспрецедентные вызовы«, — обратил внимание глава государства. Он напомнил, что против Беларуси были введены просто невиданные, драконовские санкции.

«Ждали, что мы упадем на колени. Но сегодня мы можем сказать (может быть, даже с уверенностью): мы не банкроты, мы справились. Да, это было трудно. Трудно до сих пор. Вряд ли будет легче и дальше», — сказал Александр Лукашенко.

Но именно так, по мнению Президента, в современном мире государства, ведущие независимую политику, расплачиваются за свой суверенитет. Беларусь в этом смысле многому научилась и продолжает учиться.

«Ведь различные угрозы никуда не делись, борьба за влияние, ресурсы (в том числе финансовые), умы становится все более жесткой и непредсказуемой. Мы продолжаем сражаться за мир, стабильность, уверенность наших людей в завтрашнем дне», — заявил белорусский лидер.





О недоработках, которые надо исправлять

Глава государства констатировал, что в целом ситуация в денежно-кредитной сфере и на валютном рынке опасений не вызывает. Но в то же время имеются недоработки, которые надо исправлять.

В частности, Александр Лукашенко упомянул о жалобах в адрес банков от обычных людей: то старые доллары не принимают, то навязывают клиентам страховые услуги.

«Давайте договоримся, с 1 января 2026 года наличие таких фактов автоматически повлечет за собой дисциплинарную ответственность руководителя (банка. — Прим. БЕЛТА), — подчеркнул глава государства — Обижать людей какими-то надуманными вопросами нельзя. Не надо показывать, что вы умнее других».

Президент также обратил внимание, что прибыль банков порой используется не на те цели, на которые следует, такие факты выявляются при проверках.

Случается, что кредитные брокеры работают под прикрытием, прямо как шпионы: оказывают компьютерные услуги, услуги по расшифровке кредитной истории.

«Рост размера комиссионного вознаграждения, взимаемого банками, тоже остается пока вне контроля. Нужно стремиться к выгоде посредством справедливости, нельзя думать исключительно категориями наживы, — подчеркнул Александр Лукашенко. — Не забывайте, у нас в стране около 2,5 млн пенсионеров. Около 2 млн людей живут в сельской местности».

«Не сильно ли расслабились в Нацбанке, опустив поводья в управлении доходами банков?» — спросил глава государства.

Кроме того, остается не решенным вопрос с защитой интересов простого человека при выдаче займов физическим лицам под залог жилья. Известны случаи, когда люди фактически оказались на улице, взяв такой заем, упомянул Президент.

«Есть пробелы в регулировании лизинговых услуг, — продолжил он. — Лизинговые организации обходят ограничения по размеру авансового платежа, оставляют за собой право изменения размера платежей в одностороннем порядке. Надо этот произвол заканчивать».

В числе недоработок Президент обозначил и проблемы с проведением трансграничных платежей.

«Помимо сложностей с построением маршрутов международных платежей существует проблема организационного характера, когда предприятия вынуждены самостоятельно искать варианты проведения расчетов. При таком огромном штате Нацбанка (а у вас более 660 человек, это три белорусских правительства) вы не можете выделить группу людей на это направление?» — риторически спросил Александр Лукашенко.

По его словам, также во время проверок вскрываются факты внутреннего и внешнего мошенничества в банковской системе. «В отношении собственников банков возбуждены уголовные дела за уклонение от уплаты налогов, сборов, — привел примеры Президент. — Систематически выявляются преступления, связанные с незаконным получением кредитов на основании документов, содержащих ложные сведения».

Глава государства предупредил о недопустимости подобного. «Банки, небанковские кредитно-финансовые организации должны быть честными, действовать исключительно в рамках закона, в интересах людей и страны. Невзирая на задание по кредитованию и привлечению новых клиентов».





О традиционных задачах банков, первостепенная из которых — ценовая стабильность

Отдельный блок выступления Президента на совещании касался основных задач, которые стоят перед отечественной банковско-финансовой системой. Они, по его словам, довольно традиционные и здесь вряд ли можно открыть какие-то новые направления, что, впрочем, не делает их менее значимыми.

Президент подчеркнул, что первостепенная задача — Нацбанка и всей системы — поддержание ценовой стабильности.

На данный момент темпы прироста потребительских цен к уровню июля прошлого года в годовом выражении уже составили 7,4%. Правда, в августе инфляция сократилась на 0,3 процентных пункта, но все равно превышает годовой целевой параметр — не выше 5%.

«Тенденцию растущей инфляции необходимо переломить, — потребовал глава государства. — И роль Нацбанка в этом процессе вообще пока слабо прослеживается. Должна быть сформирована устойчивая, предсказуемая финансовая среда для бизнеса и населения».

«Низкая инфляция нужна нашим предприятиям для планирования долгосрочных инвестиций. А людям — для того, чтобы не падала их покупательная способность и не обесценивались доходы и сбережения», — пояснил Александр Лукашенко.





О финансовой стабильности и правильном использовании «кубышки» как второй задаче для банкиров

Один из важнейших индикаторов, в том числе характеризующих уровень экономической безопасности государства, — это объем золотовалютных резервов. На 1 сентября 2025 года они достигли значения почти в $12,5 млрд, увеличившись с начала текущей пятилетки почти на $5 млрд.

«Но хочу отметить, что этому в значительной мере способствовал рост мировых цен на золото. А так бывает не всегда. Значит, и расслабляться сегодня нельзя, — обратил внимание Президент. — И просто сидеть сложа руки на «кубышке», наверное, неправильно. Деньги должны работать на выгодные стране инвестиционные проекты (с быстрой отдачей) или долгосрочные экспортные контракты».

Александр Лукашенко поставил задачу, чтобы в следующей пятилетке золотовалютные резервы поддерживались на уровне, достаточном для стабильной работы экономики. «Поэтому нужно грамотно выстраивать, а если надо, — и перенастраивать нашу стратегию управления международными резервными активами», — ориентировал Президент.

Глава государства подчеркнул, что ситуация на валютном рынке должна оставаться контролируемой. При этом по-прежнему необходимо не допускать чрезмерной волатильности обменного курса национальной валюты.

«Банки, небанковские кредитно-финансовые организации, платежная система — все должны грамотно и четко выполнять свои функции, — обратил внимание белорусский лидер. — Ваша задача — обеспечить гарантированное осуществление платежей и безопасное проведение расчетов. Национальный банк должен держать ситуацию под самым жестким контролем. Действовать надо на опережение, чтобы максимально ограничить возможные риски для бесперебойной работы банковского сектора и платежного рынка».

В связи с этим Президент упомянул о техническом сбое, произошедшем 9 июля этого года (когда у некоторых держателей белорусских банковских карт были ошибочно списаны средства). «Ясно, что через сутки вы там все отрегулировали, все вернулось. Но, как говорится, осадок у людей остался, — заметил Александр Лукашенко. — Такое не должно повторяться. Необходимо выяснить причины и впредь не допускать подобных ситуаций. А в случае проведения технических работ заранее информировать население и организации, убедительно информировать».

