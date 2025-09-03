На электронные почтовые ящики организаций рассылаются письма, которые замаскированы под рекомендации от имени МВД Республики Беларусь.

Важно: Данные письма НЕ ИМЕЮТ НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ к Министерству внутренних дел, абсолютно безграмотны и являются попыткой дискредитации Вооруженных Сил.

Как распознать фальшивку:

неправильная государственная символика. В поддельных письмах используется искаженное или несоответствующее стандартам изображение Государственного герба Республики Беларусь.

ошибки в реквизитах и названиях. Отправитель указывает неверные наименования государственных органов, не соответствующие официальным наименованиям.

подозрительные адреса электронной почты. Рассылка осуществляется с электронных ящиков, не принадлежащих домену «by».

неграмотное оформление. Документ не соответствует стандартам официального делового документооборота: отсутствуют необходимые реквизиты, подпись выполнена средствами графических редакторов.

Рекомендуемые действия при получении подобных писем:

НЕ переходите по ссылкам в письме;

НЕ открывайте вложенные/прикрепленные файлы;

НЕ отвечайте на такое письмо;

НЕ предоставляйте никакую личную или служебную информацию;

НЕ пересылайте данные письма другим абонентам.

Проявите бдительность! Игнорирование подобных сообщений и их оперативное направление в компетентные органы поможет пресечь противоправную деятельность.

