На электронные почтовые ящики организаций рассылаются письма, которые замаскированы под рекомендации от имени МВД Республики Беларусь.
Важно: Данные письма НЕ ИМЕЮТ НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ к Министерству внутренних дел, абсолютно безграмотны и являются попыткой дискредитации Вооруженных Сил.
Как распознать фальшивку:
- неправильная государственная символика. В поддельных письмах используется искаженное или несоответствующее стандартам изображение Государственного герба Республики Беларусь.
- ошибки в реквизитах и названиях. Отправитель указывает неверные наименования государственных органов, не соответствующие официальным наименованиям.
- подозрительные адреса электронной почты. Рассылка осуществляется с электронных ящиков, не принадлежащих домену «by».
- неграмотное оформление. Документ не соответствует стандартам официального делового документооборота: отсутствуют необходимые реквизиты, подпись выполнена средствами графических редакторов.
Рекомендуемые действия при получении подобных писем:
- НЕ переходите по ссылкам в письме;
- НЕ открывайте вложенные/прикрепленные файлы;
- НЕ отвечайте на такое письмо;
- НЕ предоставляйте никакую личную или служебную информацию;
- НЕ пересылайте данные письма другим абонентам.
Проявите бдительность! Игнорирование подобных сообщений и их оперативное направление в компетентные органы поможет пресечь противоправную деятельность.
@govoritgomel