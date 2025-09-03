Министерство информации объявляет о старте приема заявок на национальный конкурс «РадиоТриумф». Об этом БЕЛТА сообщили в ведомстве.

Цели конкурса: популяризация радиовещания в Республике Беларусь; расширение форм и форматов работы радиовещательных средств массовой информации в современных условиях; содействие развитию национальных радиопрограмм; повышение профессионального уровня и творческого потенциала журналистов радиопрограмм и работников других профессий, занятых в радиопроизводстве; создание условий для обмена опытом в области радиовещания.

Конкурс является открытым и проводится по 17 номинациям, утвержденным решением оргкомитета. К участию допускаются: юридические лица, на которые возложены функции редакций радиопрограмм, зарегистрированных в Республике Беларусь; отдельные работники редакций радиопрограмм по представлению редакций радиопрограмм. На конкурс принимаются радиопередачи (материалы), вышедшие в эфир в 2023-2024 году.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 3 октября включительно по адресу: 220004, г.Минск, пр.Победителей, 11, с пометкой «Национальный конкурс «РадиоТриумф». Телефон для справок +375 (017) 203-99-51.

Церемония награждения победителей состоится в рамках празднования 100-летия Белорусского радио.

Организаторы конкурса — Министерство информации, общественное объединение «Ассоциация индустрии радиовещания», Белорусский союз журналистов.