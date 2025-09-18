Денежные нормы на питание повысят для учащихся общеобразовательных школ, дошкольных, оздоровительных и иных учреждений образования.

Как отметили в пресс-службе Министерства образования, одной из ключевых задач государства является укрепление здоровья подрастающего поколения и обеспечение детей сбалансированным, качественным питанием. Правильный рацион в том числе отражается на работоспособности и самочувствии юных белорусов. Именно поэтому в стране большое внимание уделяется последовательному совершенствованию системы питания в школах, детских садах, интернатах, центрах реабилитации и оздоровительных лагерях.

Так, с 1 октября денежные нормы расходов на питание вырастут на 5% для обучающихся общеобразовательных школ, дошкольных и иных учреждений образования.

– Повышение финансирования позволит использовать более разнообразные, натуральные и качественные продукты, соответствующие современным требованиям к детскому рациону, – убеждены в ведомстве.

Новые нормы разработаны на основе анализа цен на продовольствие, который проводится ежеквартально. Подобный подход обеспечивает объективность и прозрачность формирования расходов на питание. Причем родители вносят плату лишь за продукты питания, а услуги по приготовлению блюд включены в государственную поддержку.

Напомним, что в последний раз денежные нормы расходов на питание школьников в Беларуси корректировали 2 года назад – с 1 сентября 2023 года.

Согласно ст. 40 Кодекса об образовании, питанием в школах и гимназиях обеспечивают всех учащихся. Причем некоторые категории детей питаются бесплатно, к примеру, все учащиеся начальной школы с 1-го по 4-й классы. Без оплаты обеды предоставляют и школьникам с 5-го по 11-й класс, которые учатся в сельских школах. Аналогичные льготы доступны ребятишкам из многодетных и малоимущих семей, детям-инвалидам, учащимся спортивных классов и др.

Как правило, в белорусских школах организуют одноразовое, двух- или трехразовое питание детей. Для аллергиков разрабатывают индивидуальные диетические блюда с учетом медицинских рекомендаций.

Стоит отметить, что в белорусской столице следят за качеством продуктов и соблюдением санитарных норм при готовке. Для каждого блюда разработан свой технологический стандарт, а рацион питания продумывается на 2 недели вперед.

В меню у столичных школьников – мясо, салаты, молочные продукты, овощи и фрукты, свежая выпечка. Рацион состоит из шести основных групп продуктов, включая витамины и минералы. Причем для малышей и учащихся старших классов он различается. С возрастом увеличивается норма по белку, жиру и калорийности. А еще акцент делают на разнообразие блюд, поэтому каждую четверть организуют опросы среди школьников и их родителей. После дегустаций меню корректируют за счет новых блюд.

1prof.by