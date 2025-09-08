«Шанхайский дух» предпочтительнее западной гегемонии

«Быть частью «шанхайской семьи» — наш стратегический выбор», — подчеркнул белорусский лидер на саммите Шанхайской организации сотрудничества, прошедшем 31 августа-1 сентября 2025 года в китайском Тяньцзине. При этом все очевиднее становится, что и сама ШОС — стратегический выбор планеты. «Шанхайский дух» на деле оказывается куда более созидательным и человечным, нежели пресловутая западная гегемония, медленно, но неотвратимо отходящая в прошлое.

Историческое событие и новые горизонты

Укрепление взаимного доверия, дружбы и добрососедства; упрочение разностороннего взаимодействия в деле поддержания и укрепления мира, безопасности и стабильности в регионе; совместное противодействие новым вызовам и угрозам; поощрение эффективного сотрудничества в различных областях; содействие экономическому росту, социальному и культурному развитию — таковы основные цели и задачи ШОС. При этом на ее саммит прибыли лидеры свыше 20 стран, а также руководители международных организаций — ООН, Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

И весьма заметную роль среди них играет Президент Беларуси Александр Лукашенко. Политический аналитик депутат Палаты представителей Национального собрания Александр Шпаковский убежден:

— Визит Президента Беларуси в Китай для участия в саммите ШОС и торжественных мероприятиях по случаю Победы китайского народа в Войне сопротивления против японских милитаристов и завершения Второй мировой войны — без сомнения, историческое событие.

Парламентарий и эксперт отмечает также расширение геополитических горизонтов Беларуси:

— Помимо России и Китая, которые являются внешнеполитическими опорами белорусского государства, появляется практическая возможность активизации контактов с Индией и перезагрузки отношений с Нью-Дели.

Новая мировая архитектура

Положенный в основу ШОС «шанхайский дух» — во многом квинтэссенция разумного развития человечества. Этот дух равенства вне зависимости от размера территории, уровня благосостояния и государственной мощи, уважение к позиции каждого из государств — пример всему миру того, как осуществлять развитие стран в национальных интересах. Беларусь все годы своей независимости неуклонно реализовывала, по сути, именно такие принципы и нормы.

Неудивительно, что в рамках ШОС Беларусь активно работает во всех ее измерениях: и на политико-дипломатическом уровне, и на торгово-экономическом, и на культурно-гуманитарном. Это реальная возможность не быть статистом, а принимать участие в реальном выстраивании новой архитектуры международных отношений, отмечает политический аналитик Вадим Боровик:

— Позиция Беларуси, которая всегда выступает с мирными инициативами и всячески содействует переговорному процессу, самая правильная. Мы, естественно, поддерживаем нашего союзника и всячески желаем ему отстоять свои условия — но и проводить при этом гибкую политику.

Выстраивается новая архитектура международных отношений — и Беларусь в этой архитектуре играет важную и заметную роль.

Нервная реакция Запада

Стоит отметить, что на официальном сайте Шанхайской организации сотрудничества четко подчеркивается: организация «не имеет атрибутов оборонного альянса». И все же Запад ощутимо трясет от прошедшего саммита. Мероприятие в Тяньцзине рассматривается как свидетельство растущего авторитета этой организации и как показатель утраты Соединенными Штатами своего прежнего могущества, свидетельствуют комментарии практически всех крупнейших западных СМИ. Причем европейские комментаторы пытаются свалить успехи ШОС и крепнущее сотрудничество между странами Глобального Юга на… президента США.

«ШОС объединяется в качестве политической альтернативы западной модели развития, — пишет немецкая Frankfurter Rundschau. — Былые противоречия между членами организации отходят на второй план. Главная причина этого — торговая политика Дональда Трампа». Американская же New York Times заметила: «Саммит более 20 лидеров, за которым последовал военный парад в Пекине с демонстрацией новейших китайских ракет и боевых самолетов, — не просто показное зрелище. Он демонстрирует, как господин Си Цзиньпин пытается превратить историю, дипломатию и военную мощь в инструменты для перестройки мирового порядка, в котором доминировали Соединенные Штаты».

Впрочем, политический аналитик Петр Петровский призывает не поддаваться сиюминутной эйфории и смотреть на происходящее глубже:

— Для США главной целью является вытеснение Китая, в том числе из Беларуси и России. Но не за счет нашего собственного производства, а за счет американской продукции. Чтобы это произошло, реинтеграция прежде всего России в западную ойкумену должна, с точки зрения американцев, происходить под их полным контролем и через создание, оформление рычагов этого контроля. Одним из них является буферная зона между Россией и ЕС, которая будет сдерживать обоих и вдобавок еще и китайский транзит. Поэтому происходит минирование границы от Финляндии до Польши. Все направлено на попытку парализовать работу «Пояса и пути», взять под полный контроль любой транзит российского сырья и энергоресурсов.

Еще бы. Председатель КНР Си Цзиньпин на заседании в формате «ШОС плюс» в Тяньцзине выступил с инициативой по глобальному управлению. Эта инициатива выдвинута в развитие и дополнение ранее предложенных инициатив по глобальным развитию, безопасности и цивилизации.

Идея состоит в том, чтобы совместно со всеми странами создать более справедливую, рациональную систему глобального управления, рука об руку идти по пути к сообществу единой судьбы человечества. Вряд ли к этому готов Запад. Но он, к счастью, не весь мир.

Курс на мир и принципиальная дипломатия

Руслан Вегера, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

– Сегодня к саммиту ШОС внимание приковано не только политиков и экспертов, но и широкой общественности в целом, поскольку мы все являемся свидетелями значимых мировых преобразований. Наша страна и ее лидер находятся в эпицентре этих событий. Анализ программы саммита демонстрирует союз, объединенный стремлением к справедливому мироустройству, основанному на взаимном доверии. Главным приоритетом является обеспечение процветания народов посредством взаимовыгодного сотрудничества, уважения к исторической памяти и традициям партнеров. Этот формат взаимодействия привлекает интерес многих государств, что обуславливает активное развитие ШОС. Так, Тяньцзиньский саммит стал рекордным по числу участников – в нем приняли участие главы более двух десятков стран и представители восьми международных организаций.

Именно такой видится структура мирового порядка в ближайшей перспективе. Однако предстоит решить немало задач, ведь некоторые страны сопротивляются глобальным изменениям, стремясь сохранить свое влияние и доминирование.

Уверен, что курс на мир и принципиальная дипломатия позволят нам успешно преодолеть существующие трудности и вызовы. Уже сегодня мы видим конкретные результаты сотрудничества в рамках ШОС, выражающиеся в реализации совместных инициатив, способствующих экономическому росту страны. В качестве перспектив сотрудничества можно привести подписание соглашения о стратегическом партнерстве между концерном «Белэнерго» и китайской компанией «TBEA», специализирующейся на производстве электрооборудования. Данный документ предполагает детальную разработку планов по модернизации электросетевой инфраструктуры Беларуси и, как следствие, повышению ее энергетической безопасности. В ходе встреч с руководителями ведущих китайских компаний Главой государства также обсуждались перспективные проекты в промышленности, автомобилестроении, моторостроении и тепличном хозяйстве.

Полагаю, что это лишь начало раскрытия и реализации нашего экономического потенциала в рамках ШОС и БРИКС.