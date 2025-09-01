Главы государств утвердили Стратегию развития Шанхайской организации сотрудничества до 2035 года и пакет других документов по итогам состоявшегося в Тяньцзине юбилейного, 25-го, саммита ШОС. Подписи под решениями международного форума поставил и Президент Беларуси Александр Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

В стратегии определяются цели и задачи ШОС, а также методы их достижения организацией до 2035 года. На основании принципов и ценностей ШОС сформулированы задачи по укреплению взаимного доверия и добрососедства между государствами-членами; совместному противостоянию вызовам и угрозам безопасности на пространстве ШОС; углублению практического сотрудничества в сферах торговли, экономики, финансов и инвестиций и другие.

Итоги китайского председательства в ШОС отражены в Тяньцзиньской декларации.

Принят также пакет документов по взаимодействию в различных сферах. В их числе Программа сотрудничества государств — членов ШОС в противодействии экстремистской идеологии на 2026-2030 годы, Дорожная карта по реализации Стратегии развития энергетического сотрудничества на период до 2030 года.

Шанхайская организация сотрудничества получила статус наблюдателя при Содружестве Независимых Государств.

Лаосу предоставлен статус партнера ШОС по диалогу. При этом в рамках ШОС принято решение объединить категории «наблюдатель» и «партнер по диалогу» в единую категорию «партнер Шанхайской организации сотрудничества». Это позволит оптимизировать систему международного сотрудничества ШОС.

По итогам саммита подписаны два межгосударственных соглашения — о создании Антинаркотического центра ШОС (он разместится в Душанбе в качестве постоянно действующего органа) и о создании Универсального центра ШОС по противодействию вызовам и угрозам безопасности государств — членов организации. Последний разместится в Ташкенте на базе Региональной антитеррористической структуры ШОС также в качестве постоянно действующего органа. Универсальный центр будет включать Центр информационной безопасности, а также Центр по противодействию международной организованной преступности в Бишкеке в качестве отделения.

Город Чолпон-Ата в Кыргызстане объявлен туристической и культурной столицей ШОС в 2025-2026 годах.

Принят также ряд заявлений Совета глав государств ШОС: в связи с 80-летием окончания Второй мировой войны и образования ООН; об укреплении сотрудничества в сфере цифровой экономики; по устойчивому развитию энергетики; о сотрудничестве в области зеленой промышленности; о дальнейшем углублении международного сотрудничества в области искусственного интеллекта; о поддержке многосторонней торговой системы; по вопросу эффективного решения мировой проблемы наркотиков и борьбы с ней; об укреплении научно-технического и инновационного сотрудничества.