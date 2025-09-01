«На Гомельщине созданы все условия для успешной учебы, творческого и духовного развития. В учреждениях образования внедряются современные технологии, благодаря которым образовательный процесс становится более доступным, эффективным и интересным».

Для первоклассников начинается новая, захватывающая глава жизни – школьная пора, подчеркнул губернатор:

«Желаю вам с радостью и интересом открывать для себя новые горизонты, находить верных друзей и с удовольствием постигать мир знаний! Уважаемые выпускники, пусть этот год станет для вас хорошей стартовой площадкой для успешного выбора профессионального будущего и реализации себя в жизни».

Родителям Иван Крупко пожелал неустанно прививать детям любовь к родине, ответственность, трудолюбие – самые ценные качества настоящего белоруса. Отдельно глава региона поблагодарил педагогов за их профессионализм и преданность делу.

Гомельщина официально