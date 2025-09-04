Право представлять Будакошелевщину на областных соревнованиях по определению максимальной производительности комбайна GS12А1 и его разновидностей было дано экипажу Александра Леонова и Дмитрия Клименкова из РУП «Белоруснефть-Особино». Наши комбайнеры не подвели и показали достойный результат: за 8 часов беспрерывной работы на комбайне GS12А1 PRO убрали площадь почти в 30 га и намолотили 182,74 тонны зерна.

Аграриев с достижением поздравил заместитель начальника управления рекламы Центра маркетинга и рекламы ОАО «Гомсельмаш», депутат Гомельского городского Совета депутатов Сергей Асадчий, пожелал им новых трудовых свершений и вручил ценные подарки от ОАО «Гомсельмаш». Сергей Николаевич отметил: «Данный конкурс проводится впервые и преследует ряд целей: узнать возможности наших машин относительно тех технических характеристик, которые заданы в условиях по техэксплуатации, и определить, на какой максимальный намолот мы можем выйти. Таким образом решаются две задачи: мы позиционируем свои машины в части их способностей и задаем темп сельхозпредприятиям, чтобы они стремились к получению наиболее высокого результата».

Областные соревнования на Гомельщине дали старт подобным состязаниям и в других областях республики.

В том, что результат нашего экипажа на конкурсе не случаен, говорит и более чем 2,7-тысячный намолот зерновых в ходе уборочной кампании нынешнего года. В эти дни Александр Леонов и Дмитрий Клименков готовят свой комбайн для не менее важного для предприятия этапа – уборки кукурузы на зерно. Настрой на работу у них боевой. Пожелаем нашим землякам мирного ратного труда и весомого вклада в продовольственную безопасность страны.