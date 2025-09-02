Как встретили делегацию Узбекистана в Беларуси, рассказала председатель Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзила Нарбаева на встрече в расширенном составе с председателем Совета Республики Натальей Кочановой, передает корреспондент БЕЛТА.
«Для нас большой интерес представляет развитие регионов по всем направлениям. Я никогда не была в Витебске, поэтому очень рада здесь находиться. Как только мы ступили на белорусскую землю, то почувствовали себя так, будто мы у себя дома. Нас встретили с теплотой и сердечностью. Нам это очень приятно», — отметила председатель.
Танзила Нарбаева напомнила о прошлогоднем визите Натальи Кочановой в Узбекистан. По ее словам, тогда состоялся конструктивный и предметный разговор между сторонами, который не оставил никого равнодушным. «У нас остались незабываемые впечатления», — подчеркнула она.-0-