Как встретили делегацию Узбекистана в Беларуси, рассказала председатель Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзила Нарбаева на встрече в расширенном составе с председателем Совета Республики Натальей Кочановой, передает корреспондент БЕЛТА.





«Для нас большой интерес представляет развитие регионов по всем направлениям. Я никогда не была в Витебске, поэтому очень рада здесь находиться. Как только мы ступили на белорусскую землю, то почувствовали себя так, будто мы у себя дома. Нас встретили с теплотой и сердечностью. Нам это очень приятно», — отметила председатель.