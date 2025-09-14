Изменения, предусмотренные постановлением Совета Министров от 27 августа № 465, опубликованы на Национальном правовом интернет-портале.





Согласно документу, если гражданин выехал с постоянного места жительства (регистрации по месту жительства) на срок более 10 суток подряд, он имеет право на перерасчет платы за некоторые виды коммунальных услуг.

В их числе – обращение с твердыми коммунальными отходами, холодное и горячее водоснабжение, водоотведение (канализация), газоснабжение при отсутствии у потребителей приборов индивидуального учета расхода воды и газа, возмещение расходов на электроэнергию, потребляемую на работу лифта, но не более чем за три года.

Выезд на отдых или оздоровление, прохождение военной службы, лечение в учреждениях здравоохранения, служебные командировки, учеба в заведениях не по месту жительства и другие основания могут стать поводом для перерасчета. Он производится на основании заявлений, которые с 1 октября могут предоставляться в течение 30 календарных дней со дня возвращения граждан к месту жительства. Ранее на это отводилась лишь неделя и заявления принимались непосредственно от граждан, покинувших постоянное место жительства. В октябре эти процедуры станут доступны и плательщикам коммунальных услуг, то есть собственникам.

Стоит также учитывать, что в перерасчете откажут белорусам, выехавшим за пределы страны с 1 марта 2022 года на срок свыше 30 дней подряд и включенным в список трудоспособных граждан, не занятых в экономике.

Изменения коснулись и порядка предоставления извещения о размере платы за коммунальные услуги. В настоящее время его можно получить на бумажном носителе, в электронном формате или обоими способами. С 1 октября доступным станет лишь один из вариантов.

Кроме того, упрощается процедура разделения лицевых счетов. Теперь, чтобы внести граждан в лицевой счет одного из собственников доли, необходимо согласие только собственника и гражданина, сведения о котором вносятся в лицевой счет.

