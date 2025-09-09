Об этом рассказал в новостной программе «24 часа» на канале СТВ начальник управления сбыта энергии ГПО «Белэнерго» Александр Лазаревич.

По словам спикера, возможность получить льготу дачники получили благодаря новациям, предусмотренным постановлением правительства №465 «О расчетах в сфере жилищно-коммунального хозяйства от 27 августа 2025 года. Заработает документ с 1 октября 2025 года, причем основное нововведение – повышение платы за ЖКУ для незанятых в экономике.

Также документ расширяет права на пользование льготами по уплате жилищно-коммунальных услуг, в том числе за электроэнергию. Теперь категории льготников смогут воспользоваться положенными по закону преференциями не только по месту жительства, но и фактического пребывания.

Речь идет об инвалидах войны; гражданах, которые перенесли лучевую болезнь в связи с техногенной катастрофой на ЧАЭС и другими радиационными авариями, но не имеют трудоспособных членов семьи и проживают самостоятельно либо с инвалидами I или II группы или с неработающими пенсионерами; инвалидах I и II группы, не имеющих трудоспособных членов семьи, которые проживают одни или с инвалидами I или II группы или с неработающими пенсионерами.

Комментируя новую норму, начальник управления сбыта энергии «Белэнерго» обратил внимание, что при переезде на летний период на свои дачные участки в деревнях или садовых товариществах вышеназванные категории белорусов теперь смогут по льготным тарифам производить оплату за потребленное электричество на даче.

– Каждый человек в праве жить и передвигаться по нашей стране куда считает нужным. Получается, что гражданин, имеющий льготу в Минске, не может три или четыре месяца, проживая в садоводческом товариществе, пользоваться этой льготой. Было много обращений граждан. Их пожелания услышаны и появилась такая норма, которая сегодня позволяет зарегистрироваться по месту прибывания (в садоводческом товариществе или дачном кооперативе) и иметь эту льготу, – прокомментировал нововведения в законодательстве Александр Лазаревич.

Он добавил, чтобы дачник мог получить льготу по оплате электроэнергии, следует зарегистрироваться на летний период по месту пребывания в дачном кооперативе или садоводческом товариществе и подтвердить право на льготу соответствующими документами.

К слову, в свете постановления №465 в Беларуси появилась и еще одна категория льготников, которым разрешили оплачивать за потребленную электроэнергию по субсидируемым тарифам. Такое право получили жильцы новостроек. Льготный период для них действует на протяжении трех месяцев с даты сдачи жилья в эксплуатацию.

1prof.by