Сотрудники органов соцзащиты, Министерства труда и соцзащиты или представители банков НИКОГДА и ни при каких условиях не будут:
- звонить вам с предложением оформить перерасчет или получить доплату.
Все перерасчеты производятся автоматически, без вашего участия;
- запрашивать по телефону ваши персональные данные: паспортные данные, полные реквизиты банковской карты или счета;
- просить продиктовать одноразовые коды из SMS (CVV/CVC-код с обратной стороны карты, коды из сообщений от банка);
- просить перевести деньги или оплатить какие-либо услуги для «ускорения» получения пенсии или надбавки;
- передавать вас по телефону другому «специалисту» или «оператору» для уточнения данных.
Если вам поступает такой звонок — это мошенники.
Рекомендуемые действия:
— прекратите разговор;
— не предоставляйте никакой информации;
— для проверки информации обратитесь в ТЦСОН, комитет по труду, занятости и социальной защиты или Министерство по телефону, указанному на официальном сайте;
— сообщите о факте звонка своим близким и в правоохранительные органы.