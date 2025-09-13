Сотрудники органов соцзащиты, Министерства труда и соцзащиты или представители банков НИКОГДА и ни при каких условиях не будут:

звонить вам с предложением оформить перерасчет или получить доплату.

Все перерасчеты производятся автоматически, без вашего участия; запрашивать по телефону ваши персональные данные: паспортные данные, полные реквизиты банковской карты или счета;

просить продиктовать одноразовые коды из SMS (CVV/CVC-код с обратной стороны карты, коды из сообщений от банка);

просить перевести деньги или оплатить какие-либо услуги для «ускорения» получения пенсии или надбавки;

передавать вас по телефону другому «специалисту» или «оператору» для уточнения данных.

Если вам поступает такой звонок — это мошенники.

Рекомендуемые действия:

— прекратите разговор;

— не предоставляйте никакой информации;

— для проверки информации обратитесь в ТЦСОН, комитет по труду, занятости и социальной защиты или Министерство по телефону, указанному на официальном сайте;

— сообщите о факте звонка своим близким и в правоохранительные органы.

Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь