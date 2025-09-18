В целях предупреждения загораний в природных экосистемах и минимизация их последствий, а также фактов гибели и травмирования людей от загораний в природных экосистемах и повышение уровня культуры безопасности жизнедеятельности у населения на территории Липиничского, Узовского и Уваровичского сельских Советов Буда-Кошелевского района в период с 22 по 26 сентября пройдет специальное профилактическое мероприятие «Зеленый щит».





В ходе мероприятия пройдут рейдовых мероприятий с участием заинтересованных субъектов профилактики правонарушений, направленных на выявление потенциальных пожароопасных участков, а также фактов неудовлетворительного содержания территорий, способствующих ухудшению пожароопасной обстановки в населенных пунктах. А также пройдет широкомасштабная разъяснительная работы среди населения, путем выступления в трудовых коллективах, учреждениях образования, на сельских сходах о недопустимости выжигания сухой растительности, трав на корню, стерни и пожнивных остатков на полях, разведения костров (сжигания мусора) в запрещенных местах о предусмотренных мерах ответственности и о соблюдении мер общественной и личной безопасности при ликвидации загораний в природных экосистемах.

Буда-Кошелевский РОЧС