Будакошелевщина всегда славилась тружениками, которые вносят посильный вклад в развитие родного края, даже находясь на заслуженном отдыхе. Среди них Евгений Юденков из СУП «Морозовичи-Агро». Вот уже более полувека он посвятил свою жизнь работе в сельском хозяйстве.

Почетную грамоту Евгению Васильевичу за многолетний труд и активное участие в уборочной кампании 2025 вручил председатель Гомельского областного совета ветеранов Александр Борборович.

– Добросовестные и ответственные аграрии всегда нужны нашему родному краю. Вы делаете важное дело для района и не только, – отметил Александр Борборович. По его словам, в нынешнюю страду на Гомельщине были привлечены 178 ветеранов, которые трудились и продолжают трудиться на общее благо.

В свою очередь председатель районного совета ветеранов Александр Куриленко вручил Евгению Юденкову грамоту за высокие производственные показатели, личный вклад в развитие ветеранского движения в районе и активную жизненную позицию.

Слова благодарности выразил также директор СУП «Морозовичи-Агро» Александр Хаврученко. Агрария поощрили памятными подарками и вручили цветы.

Свой трудовой путь наш герой начинал в далеком 1970 году в совхозе «Морозовичи» (ныне СУП «Морозовичи-Агро») трактористом-машинистом. В 2009-м ушел на заслуженный отдых, однако менее чем через год вернулся в родное хозяйство. Сегодня Евгений Васильевич занят на отвозке соломы с полей.

Ирина Снежная

Фото автора