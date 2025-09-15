В эпоху цифровых технологий бумажные книги и библиотеки кажутся некоторым из нас чем-то устаревшим. Но это миф, и разбивается он о реальность, стоит только переступить порог отдела обслуживания и информации центральной районной библиотеки.

Здесь царит особая атмосфера, где тишина книжных полок гармонично сочетается с энергией живого общения, а любовь к чтению передается от настоящих специалистов своего дела. Они обслуживают немалую читательскую аудиторию – более 3700 человек и всегда готовы помочь найти нужную книгу.

Возглавляет отдел Людмила Емельянова, чей трудовой путь в этих стенах длится уже четверть века. Жительница г. Буда-Кошелево выбрала свою профессию осознанно и ни разу об этом не пожалела. «Мне нравится баланс в работе: есть время для подготовки, изучения новинок, а есть яркие события: встречи, праздники, общение с людьми», – делится Людмила Геннадьевна.

Ее личные литературные предпочтения – психология, произведения о жизни и любви. А еще она с большим интересом читает современных авторов-земляков: Бориса Адашкевича, Ольгу и Николая Суковатых, Николая Чернявского, Анатолия Зекова. Именно благодаря таким специалистам их творчество не забывается и находит своего читателя.

На абонементе с литературой для взрослых читателей вот уже 28 лет трудится Наталья Кузикова. Родом библиотекарь из д. Церковье. Когда-то она мечтала стать учителем белорусского языка, но судьба распорядилась иначе: сначала была учеба в Могилевском библиотечном техникуме, а затем – любимая библиотека.

«Мне нравится работать с людьми, – говорит Наталья Михайловна. – Каждый читатель уникален, у каждого свой вкус. И так приятно, когда есть возможность подобрать человеку книгу, которая придется ему по душе».

В ее личном топе авторов – классики белорусской литературы: Иван Шамякин, Иван Мележ, Владимир Короткевич, Кузьма Чорны, а также современные авторы: Алина Знаменская, Наталья Батракова. Она с уверенностью заявляет, что, несмотря на обилие гаджетов, дети, как и взрослые, по-прежнему любят читать.

Самый большой стаж работы в отделе у Светланы Макаренко – 34 года. Начинала свой путь еще в детской библиотеке, а после ее объединения с центральной продолжила заниматься любимым делом – обслуживанием юных читателей. Сегодня Светлана Леонидовна работает библиографом, являясь незаменимым проводником в мире информации и книг. В юности она перечитала практически весь фонд деревенской библиотеки. Ее вкусы разнообразны: от фантастики Рэя Брэдбери до глубоких произведений Федора Достоевского. Любовь к чтению – это семейная традиция: ее муж тоже заядлый читатель.

«Сегодня дети часто берут книги по школьной программе, для внеклассного чтения. Но я всегда вижу и тех, кто приходит за книгой для себя, по собственному желанию», – говорит Светлана Макаренко.

Вклад в общее дело вносят и другие работники отдела: библиотекари Анна Андреенко, Юлия Марченко, Анна Толканова, Татьяна Шпак. Их энергия и творческий подход помогают воплощать в жизнь самые разнообразные проекты.

Важнейшая задача отдела – не просто выдать книгу, а взрастить в человеке интерес к чтению. Для этого в библиотеке организовывают литературные вечера, викторины, встречи с писателями, тематические выставки. Да и сами работники активно участвуют в городских и областных акциях и флешмобах, таких как фестиваль #ЧитайГомель.

Особое внимание уделяется работе с подрастающим поколением. В каникулярное время библиотека становится культурным центром для детей. Здесь для юных читателей реализуется специальная программа «Ключ от лета», которая помогает в увлекательной форме поддерживать навыки чтения. Кроме того, работники библиотеки проводят познавательные мероприятия в школах и других учебных заведениях района.

Мои собеседницы единодушны в главном: чтение не просто живо, оно по-прежнему развивает душу и ум, а библиотека была и остается территорией знаний, добра и мудрости. И пока в ней работают такие преданные своему делу люди, эта территория будет только расширяться.

Елизавета МАЛАЯ

Фото автора