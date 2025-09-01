В праздничном мероприятии принял участие председатель районного Совета депутатов Сергей Халдай. С приветственным словом он обратился к ученикам, учителям и родителям:

– Дорогие ребята, уважаемые родители и учителя! Я поздравляю вас с Днем знаний. И в этот особенный праздник хочется пожелать учащимся быть целеустремленными, решительными, любознательными, отзывчивыми, родителям – терпения, мудрости и поддерживать детей. Радуйтесь их успехам и помогайте им раскрывать свой потенциал. Учителям также желаю мудрости и терпения, а еще способных и послушных учеников. Уважаемые учителя, именно от вас во многом зависит, каким вырастет будущее поколение нашей страны. Пусть этот учебный год станет для всех нас годом побед, свершений и радостных открытий!

Председатель районного Совета депутатов передал в подарок учреждению образования комплект футбольных и волейбольных мячей.

Также учащихся, их родителей и педагогов поздравили с новым учебным годом директор школы Наталья Буденкова, председатель Широковского сельского исполнительного комитета, совета депутатов Елена Подлобникова и заместитель директора по идеологической работе СУП «Андреевка» Галина Герасимчук.