На праздничном мероприятии присутствовали почетные гости: председатель райисполкома Валентин Ундруль, проректор по научно-методической работе Гомельского областного института развития образования Лидия Никифорова, старший помощник прокурора Кирилл Кулаженко.

С напутственными словами ко всем школьникам, педагогам и родителям Будакошелевщины обратился председатель райисполкома Валентин Ундруль:

– День знаний – праздник, объединяющий все поколения. Неизменно он вызывает в душе каждого из нас волнение и радость. Мы вспоминаем первый звонок, любимых педагогов, одноклассников.

В этом году для наших первоклассников прозвучат первые звонки, в их жизни наступит новый период, полный удивительных открытий и интересных встреч. Для выпускников начнется год, который станет определяющим их дальнейший жизненный путь. Для них этот период будет решающим, ведь им предстоит задуматься о своей будущей профессии перед тем, как выбрать учебное заведение для поступления. Я хочу обратиться к каждому учащемуся с напутственным словом. От вашего отношения к учебному процессу зависит не только ваша личная судьба, но и будущее положение ваших родных, города, региона, страны, наконец. Поэтому так важно, чтобы каждый день учебы вы использовали с максимальной отдачей, непрерывно накапливали знания, без которых невозможно движение вперед. Я желаю вам, ребята, успехов и свершений в новом учебном году! Все старания, которые вы приложите сейчас к учебе, обязательно принесут свои плоды в недалеком будущем.

Уважаемые педагоги, перед Вами стоят важные и ответственные задачи – раскрыть способности каждого ученика, воспитать достойное поколение, сформировать у ребят лидерские качества, подготовить к выбору будущей профессии. Ведь от того, что вы, педагоги, дадите молодежи, что вы им закладываете в сознание и души, зависит не только их гражданская позиция, но и благополучие всего нашего общества. Ответственная роль в этом процессе принадлежит и родителям. Убежден, что только совместными усилиями можно воспитать достойных граждан Беларуси, которые будут жить и трудиться на благо своей страны.

Дорогие друзья, крепкого вам здоровья и благополучия в семьях. Пусть новый учебный год будет для всех интересным и плодотворным, принесёт радость открытий и новых достижений. С праздником!