Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп передал в подарок Президенту Беларуси Александру Лукашенко запонки, на которых изображен Белый дом — официальная резиденция президентов США в Вашингтоне. Подарок главе белорусского государства на встрече в Минске вручил представитель Президента США Джон Коул, передает корреспондент БЕЛТА.

«Я уже выходил из Овального кабинета. Он меня остановил и попросил: «Подожди, стой, стой, не забудь вот это передать Президенту», — поделился подробностями Джон Коул.

«Да, интересные запонки. С изображением Белого дома, — сказал Александр Лукашенко, рассматривая подарок. — Ну, я постараюсь в долгу не остаться».