Польша 11 сентября закроет границы с Беларусью, включая железнодорожные переходы, на фоне учений «Запад-2025». Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, сообщает радио RMF24.

«Мы закроем границу с Беларусью, включая железнодорожные переходы, в полночь с четверга на пятницу», — сказал Туск, связав данное решение с проводимыми белорусско-российскими стратегическими учениями «Запад-2025».

Учения «Запад-2025» пройдут с 12 по 16 сентября в два этапа. Как ранее заявлял государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович, цели данных учений исключительно оборонительные. Министр обороны Беларуси Виктор Хренин в свою очередь отмечал, что руководство стран НАТО пытается использовать «Запад-2025» как повод для проведения своих учений. Так, в Минобороны Польши ранее анонсировали военные маневры с участием НАТО в ответ на «Запад-2025».

belta.by