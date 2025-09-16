17 сентября в 11.00 приглашаем всех желающих принять участие в велопробеге «В ЕДИНСТВЕ СИЛА»,🇧🇾 посвященном Дню народного единства.

Место старта: центральная площадь г. Буда-Кошелево

Время регистрации участников велопробега: с 10.30.