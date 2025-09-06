XXXII День белорусской письменности принимает 6 и 7 сентября Лида, передает корреспондент БЕЛТА.

Торжества Дня белорусской письменности уже много лет проводятся в разных городах Беларуси для популяризации лучших традиций национальной культуры и печатного слова. Праздник принимают исторические и культурные центры, с которыми связана жизнь известных деятелей страны. Традиция празднования Дня белорусской письменности зародилась в 1994 году, когда 28 августа в Полоцке впервые прошли мероприятия в честь Дня белорусской письменности и печати. 26 марта 1998 года был принят указ Президента №157 «О государственных праздниках, праздничных днях и памятных датах в Республике Беларусь», который установил, что День белорусской письменности будет ежегодно отмечаться в первое воскресенье сентября. С этого момента праздник получил особенно широкий размах и поддержку на самом высоком уровне.

В этом году столицей Дня белорусской письменности стал город Лида Гродненской области. В концепцию праздника было заложено несколько основных тем: 80-летие Великой Победы, Год благоустройства, 500-летие со дня первой публикации книги «Апостол» Франциска Скорины и юбилейные даты классиков белорусской литературы.

Как рассказала заведующий сектором организации книжных выставок Национальной библиотеки Беларуси Светлана Кожемяко, сегодня у всех гостей есть возможность увидеть факсимильное издание книги «Апостол», а также сделать собственную буквицу и пройти уникальную настольную игру.

«Можно сказать, что праздник Дня письменности начинается с исключительной для белорусской культуры личности Скорины, поэтому сегодня библиотека делает акцент на юбилейном издании, которое считается настоящим раритетом. Это первое точно датированное издание на территории восточных славян и последняя напечатанная Скориной книга, где он объясняет концепцию своего издательского дела и книжного наследия», — отметила Светлана Кожемяко.

«Раритетность этого издания измеряется и тем, что в сегодня в мире осталось только 10 его известных экземпляров. И в нашей экспозиции на карте можно узнать, в каких они странах. При этом у каждого из этих изданий есть свои особенности. Например, в некоторых нет определенных страниц. Поэтому еще в 2017 году Национальная библиотеке представила особое факсимильное издание, благодаря которому можно познакомиться с «Апостолом» в самом полном его варианте», — добавила заведующий сектором организации книжных выставок НББ.

Не обошла экспозицию и тема Великой Отечественной войны. Многие школы представили историю своего края, героев и выдающихся литераторов.

Руководитель музея «На мяжы ўзгорку і раўнін» Крутиловичской базовой школы Дятловского района Сергей Коско напомнил, что в прошлом году город Дятлово был награжден вымпелом «За мужество и стойкость в годы Великой Отечественной войны». В свое время город отличился активным партизанским движение, а рядом с мужчинами в небе сражались легендарные «ночные ведьмы» — летчицы Таманского авиационного женского полка под командованием Героя Советского Союза Евдокии Бершанской.

«На нашей земле также родилось много талантливых литераторов: Вячеслав Адамчик, Виктор Шимук, Андрей Татур и другие. Школа разработала туристический маршрут «Літаратурная Дзятлаўшчына» по объектам, связанным с личностями этих людей», — подчеркнул Сергей Коско.

По его мнению, именно белорусский язык объединяет наш народ и помогает сохранять национальную идентичность, поэтому нам следует его беречь, развивать и передавать следующим поколениям.

На праздник пришли не только взрослые. Так, пятиклассница Арина Чернецкая узнала про День письменности от директора школы и пришла на него вместе со своими одноклассниками. Ее особенно заинтересовала площадка БЕЛТА, где она смогла написать письмо своей бабушке Жанне. «Она живет в Минске, и я не часто у нее бываю, поэтому рада, что у меня появилась возможность так ее порадовать», — призналась Арина.

Ей очень нравится читать народные сказки и произведения Пушкина, так что сегодня Арина планирует купить несколько новых книг. Их презентуют различные издательства. У читателей также будет уникальная возможность познакомиться с многими авторами и взять у них автограф. Также будет возможность познакомиться с культурой всех белорусских областей, посетить интерактивные площадки и мастер-классы от народных умельцев.

Зрители смогут увидеть военно-историческую реконструкцию и концерт Большого театра Беларуси, посетить открытие нового книжного магазина и познакомиться с экспозициями различных выставок. Торжественное открытие Дня белорусской письменности состоится в 20.00. Его неотъемлемой частью станет награждение победителей республиканского конкурса «Национальная литературная премия». Завершится первый день праздника красочным фейерверком.-0-