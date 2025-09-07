«Лепшы твор (зборнік твораў) паэзіі»
МІКАЛАЙ ЖДАНОВІЧ
за кнігу «Свечка»
«Лепшы твор драматургіі»
УЛАДА АЛЬХОЎСКАЯ
за кнігу «Аватары театра»
«Лепшы твор публіцыстыкі»
МІКАЛАЙ БАРЫСЕНКА
за кнігу «Буйничское поле. Остаться и умереть…»
«Лепшы твор літаратурнай крытыкі і літаратуразнаўства»
АЛЯКСАНДР БЯРОЗКА
за публікацыі ў часопісе «Полымя»
(«Быццам я пражыў усё сваё жыццё: спавядальна-дзённікавая проза Алеся Жука», «Спавядальна-аўтабіяграфічная проза Георгія Марчука: штрыхі да творчага партрэта пісьменніка»
«Лепшы твор для дзяцей і юнацтва»
МІКАЛАЙ ЧАРНЯЎСКІ
за кнігу «Акадэмія»… на колах»
«Лепшы дэбют»
ВАДЗІМ БАРАВІК
за кнігу «Иду по Минску»
