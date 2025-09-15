С учащимися встретился старший научный сотрудник Гомельского областного музея военной славы, член Белорусского союза офицеров Дмитрий Горбаль. Он рассказал ребятам о событиях, предшествовавших появлению такого важного для нашего народа праздника. Старшеклассники узнали о том, как нелегко жилось белорусам на территории Западной Беларуси. Дмитрий Валерьевич обратил внимание на закрытие белорусскоязычных школ, недоступность для большинства людей здравоохранения и других благ, которыми пользовались жители БССР.

В завершение встречи гость ответил на вопросы учащихся, поздравил их с наступающим Днем народного единства, пожелал хорошо учиться и всегда оставаться патриотами своей страны.