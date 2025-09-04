Евгений Агажельский, председатель районного РОО «Патриоты Беларуси»:



— Я остался под большим впечатлением от участия в форуме. Диалог без формальностей, сценария и репетиций. В таком формате определенно ощущается открытость власти народу, честность, любовь к Беларуси. Очень радует, что в таких мероприятиях участвует молодежь. С молодежью нужно разговаривать, потому что им жить в этом мире и им его формировать. Благополучие страны обеспечивает именно молодежь. Сегодня говорили и обсуждали вопросы, которые волнуют все белорусское общество. Уверен, что каждый участник сегодняшнего мероприятия вновь убедился, насколько мудрый у нас национальный лидер, насколько он любит и бережет свой народ и государство. А наша задача — поддерживать его, сохранить все, что создано предыдущими поколениями, своим трудом приумножать наши достижения, помнить героический подвиг дедов и прадедов. И чтобы ни случилось, быть едиными всегда и во всем. Это мы демонстрировали не раз.