3 сентября вечером на номер 112 поступило сообщение о том, что в многоквартирном жилом доме по улице И. Кеника в г. Мозырь из квартиры на втором этаже наблюдается дым.

Спасатели оперативно выехали по сообщению. По прибытии к месту вызова в подъезде наблюдалось небольшое задымление.

Как выяснилось, в квартире произошло возгорание постельных принадлежностей на кровати в одной из комнат. В момент возникновения происшествия в квартире находились четверо детей.

В результате возгорания никто не пострадал, повреждена кровать, матрас и постельные принадлежности. Возгорание потушено до прибытия подразделений МЧС. Причина и обстоятельства происшествия устанавливаются. Одна из рассматриваемых версий – шалость детей с огнем.

6 сентября вечером из учреждения здравоохранения сообщили о поступлении двух детей с термическими ожогами.

Как выяснилось, подросток 2007 года рождения в д. Демехи Речицкого района по месту жительства растапливал печь в бане. При розжиге из печи выпали раскаленные угли, которые попали на младшего брата 2017 года рождения, находившегося близко к топливнику печи.

В результате на ребенке загорелась одежда, а также рядом стоящий деревянный стол. Совместно с матерью старший брат потушил возгорание подручными средствами. Оба ребенка получили ожоги, младший госпитализирован. Обстоятельства происшествия уточняются.

Уважаемы родители! Одной из причин гибели и травматизма детей являются «эксперименты» со спичками и зажигалками, которые по недосмотру взрослых зачастую остаются на видных местах. Расскажите своему ребенку о том, насколько может быть опасен огонь. Начинать обучать ребенка безопасности нужно уже с самого раннего возраста. При этом старайтесь в беседе заменять слово «нельзя» словом «опасно». Не делайте упор на запреты: старайтесь объяснить ребенку, к каким последствиям может привести то или иное действие. Выучите с ребенком телефоны экстренных служб и расскажите правила безопасного поведения. И, конечно, сами будьте примером для детей. Они следуют не советам, а поступкам, поэтому соблюдайте правила безопасности вместе! И самое важное правило для каждого родителя – не оставляйте детей без присмотра!

Исполняющий обязанности начальника РОЧС А.А. Бородин