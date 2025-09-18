17 сентября член Постоянной комиссии Совета Республики по региональной политике и местному самоуправлению, председатель Гомельского областного Совета депутатов Екатерина Зенкевич приняла участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню народного единства.

«День народного единства является еще одним напоминанием о том, что мы – граждане своей любимой Беларуси. Этот праздник помогает извлекать уроки из прошлого, думать о будущем, с уважением относиться к государству. Мы все разные: по возрасту, интересам, вероисповеданию, но мы – единый народ.

Единство – надежный путь развития нашей страны, позволяющий создавать, развиваться, строить государство на основе традиционных ценностей и патриотизма», – отметила сенатор.