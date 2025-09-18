17 сентября член Постоянной комиссии Совета Республики по региональной политике и местному самоуправлению, председатель Гомельского областного Совета депутатов Екатерина Зенкевич приняла участие в заседании президиума Гомельского областного Совета депутатов, на котором был рассмотрен ряд вопросов, в том числе утверждена повестка дня 13 сессии Гомельского областного Совета депутатов, в которую внесено 10 вопросов.

«На сессии депутаты подробно рассмотрят ход реализации мероприятий региональных комплексов и другие. Основной вопрос – это качество торгового обслуживания населения в сельской местности. К мониторингу торговых объектов в Гомельской области активно подключились не только органы управления и самоуправления, но и областное объединение профсоюзов, в том числе методом «тайного покупателя». Обследовано 100 процентов магазинов, павильонов и автомагазинов. Особое внимание было уделено ассортименту и качеству товаров, состоянию торговых объектов и территориям вокруг них. Есть ряд нареканий. Наша задача — выработать рекомендации по недопущению негативных фактов и чтобы люди на местах были довольны», – отметила сенатор.