15 сентября член Постоянной комиссии Совета Республики по региональной политике и местному самоуправлению, председатель Гомельского областного Совета депутатов Екатерина Зенкевич приняла участие в заседании аттестационной комиссии Гомельского облисполкома, на которой были рассмотрены результаты профессиональной деятельности председателя Октябрьского районного исполнительного комитета.

«Аттестация председателя районного исполнительного комитета (райисполкома) всегда очень ответственное мероприятие. Ведь за сухими цифрами скрываются качественные показатели, характеризующие параметры жизни наших граждан. Цель нашей комиссии увидеть, как используется потенциал региона, найти прорывные решения при возникновении каких-либо вопросов в отдельной отрасли либо в целом.

Указом №74 от 21 февраля 2025 года роль председателей исполкомов базового уровня усилена, а значит, и ответственности стало больше. Для результативной работы обязательным условием является тесное взаимодействие исполнительных и распорядительных органов власти», – отметила сенатор.