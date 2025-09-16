В последние годы в Беларуси участились случаи встреч человека с бурым медведем. Это связано с ростом численности его популяции и активным расселением животных. Если двадцать лет назад численность белорусской популяции бурого медведя оценивалась в 100 – 200 особей и встречи человека с ним в лесу носили единичный характер, то сейчас численность популяции медведя в Беларуси оценивается уже в 700 особей.

Бурый медведь – самый крупный хищник Беларуси. Масса взрослых самцов может достигать 400 кг, длина тела – 235 см, высота в холке – 130 см. Самцов самки имеют более стройное телосложение, меньшую массу тела и размеры – высота в холке 90 — 110 см, масса – до 265 кг.

В жизни медведя выделяются два периода — активный, приходящийся на теплое время года, и пассивный — зимой. С наступлением устойчивых низких температур и образованием постоянного снежного покрова медведи залегают в берлогу и погружаются в сон. Спячка продолжается около 5 месяцев в году. Но бывают и исключения, отдельные медведи – «шатуны», не накопившие достаточного запаса жира, долго или вообще не ложатся в берлогу. Обычно это старые, больные или изувеченные животные. Пробуждаются медведи от зимнего сна в апреле месяце.

Белорусская популяция бурого медведя относится к европейскому подвиду и не отличается агрессивностью по отношении к людям в отличии, например, от сибирского, камчатского подвидов или американского медведя гризли. По видимому, данная особенность сформировалась благодаря длительному обитанию вида на территориях с высокой плотностью населения, благодаря чему животные проявляют осторожность по отношению к человеку и не воспринимают его как жертву.

Наибольшую опасность представляют – медведица с медвежатами, поедающий добычу медведь, самцы в период гона, медведь во время охоты (его погони за жертвой), голодный зверь ранней весной после выхода из спячки, «шатун», больной, раненый, старый зверь.

Медведь, передвигаясь при атаке со скоростью 30-40 км/ч, в несколько прыжков, достигающих 7-8 м, догоняет свою жертву. Особенно опасна медведица с малыми детенышами, которым присуще сильное любопытство и которые могут выйти к человеку. Наиболее опасная ситуация – когда вы оказались между самкой и ее детенышем. Обычно сначала медведица пытается отогнать человека путем пробных выпадов нападения, но не всегда.

Если вы увидели медведя издалека — остановитесь, сохраняйте спокойствие и оцените ситуацию. Если зверь вас не видит, то можно уйти незамеченным, сделать это тихо и в тот момент, когда медведь не смотрит в вашу сторону. Внимательно следите за ним. Обойдите медведя, сделав широкий крюк, либо вернитесь назад тем же путем, которым вы вышли к зверю.

Если медведь двигается по направлению к вам, внимательно следите за тем, не меняется ли его поведение. Постарайтесь не выглядеть угрожающе, остановитесь. Говорите с медведем уверенным тоном. Дайте понять животному, что вы человек. Если медведь не может распознать, кто вы, он может подойти ближе или встать на задние лапы, чтобы лучше рассмотреть или обнюхать.

Рекомендуется издавать дополнительные звуки (свист, хлопки в ладони и т.п.). Не бегите! Вы не сможете убежать от медведя. Отходите медленно задом наперед на расстояние около 10-20 м, и только потом можно отходить боком. Если медведь не движется к вам, попытайтесь осторожно удалиться. Но, в случае если вы видите, что ваше движение провоцирует зверя на приближение к вам, замрите на месте. Продолжайте говорить спокойным голосом. Если зверь прекратит приближаться к вам, попытайтесь снова увеличить расстояние между вами. На этой стадии развития событий любой медведь скорей всего откажется продолжать столкновение и уйдет, если только он не агрессивен.

Медведь встает на задние лапы по разным причинам: для ориентации, устрашения, при испуге, при переносе добычи или подстилки в берлогу, а также для нанесения мощного удара лапой, чтобы дотянуться до какого-либо предмета. Стоящий медведь с опущенными лапами обычно проявляет любопытство. Поэтому, если зверь стал на задние лапы, это значит, что он вас изучает, и ни в коем случае не нужно бежать, смотреть в глаза, делать резкие движения, лучше говорить спокойным низким голосом.

Надежный признак намерения медведя – положение ушей: если они стоят, зверь еще колеблется в действиях, а если уши прижаты к голове, шерсть на загривке вздыблена, он кажется немного горбатым, глаза горят, зверь скалится и дрожит, то он готов совершить нападение.

Если избежать прямого контакта со зверем не удалось – падайте на землю и лежите на животе или свернитесь клубком, руки за головой, оставайтесь неподвижным как можно дольше. Если зверь почувствует, что угроза устранена, то он прекратит нападение. Если же медведь продолжит свои агрессивные действия – необходимо применять все возможные способы защиты, в том числе перцовые баллончики или другие спреи, бить зверя в уязвимые места (глаза, нос).

За дополнительной информацией по вопросам охраны животного и растительного мира, или о фактах браконьерства обращаться в Жлобинскую межрайонную инспекцию охраны животного и растительного мира по адресу: ул. Петровского 45/2а тел. 2-76-30 или по телефону горячей линии Госинспекции 8-033-333-60-00 или 8-017-390-00-00 (круглосуточно).

Жлобинская МРИ ОЖиРМ