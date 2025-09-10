Главный специалист районного Совета депутатов Вероника Ацаева, информируя об итогах завершающейся пятилетки, остановилась на ключевых приоритетах в социальной политике белорусского государства: обеспечении эффективной занятости населения, поддержке семей с детьми, укреплении демографического потенциала и здоровья населения, экономическом потенциале, повышении качества образования и других. Вероника Александровна напомнила, что 2025 год для белорусов – не просто очередной временной интервал, это старт нового пятилетнего этапа становления и развития нашего государства и общества по 2029 год.

В продолжение темы глава депутатского корпуса Сергей Халдай отметил поступательное развитие района в разных отраслях: аграрном секторе, экономике, социальной сфере и других. Обозначил достойный результат на уборке зерновых, рассказав о формате проведения районного праздника «Дожинки».

Особое внимание Сергей Анатольевич уделил приближающейся дате – Дню народного единства и мероприятиям, приуроченным к данному событию в районе.

В теме благоустройства Сергей Халдай обозначил, что в районе проводятся субботники, санитарные дни. Большинство жителей, трудовые коллективы принимают в них активное участие. Вместе с тем по-прежнему фиксируются стихийные свалки на землях сельхозпредприятий и лесополосах. Он напомнил об ответственности за подобные деяния и предупредил, что недобросовестных граждан будут выявлять с помощью установленных фотоловушек.

Среди актуальных вопросов, обсужденных в ходе встречи, также были: подписная кампания на периодические издания, строительство жилья и спортивных объектов, безопасность граждан, в том числе в отопительный период.