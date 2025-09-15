Ингредиенты:
— мука — 2 ст.,
— яйцо — 1 шт.,
— масло сливочное — 120 г.,
— сахар — 100 г.,
— какао-порошок — 80 г.,
— разрыхлитель — 1 ч. л.,
— сода — 0,5 ч. л.,
— соль — щепотка,
— йогурт без добавок — 120 г.,
— кофе заваренный — 180 мл.,
— шоколад — 140 г.
Приготовление:
1. Растопите шоколад и сливочное масло в отдельных мисках, соедините масло и шоколад.
2. Отдельно объедините муку, сахар, какао, соду, разрыхлитель и соль. В смесь введите кофе, яйцо и йогурт и перемешайте.
3. Соедините сухую смесь с шоколадной, добавьте рубленный шоколад и перемешайте. Выложите в смазанную форму для запекания.
4. В предварительно разогретую до 180 градусов духовку отправьте кекс на 25 минут. По готовности полейте растопленным шоколадом сверху.