Ингредиенты:

— мука — 2 ст.,

— яйцо — 1 шт.,

— масло сливочное — 120 г.,

— сахар — 100 г.,

— какао-порошок — 80 г.,

— разрыхлитель — 1 ч. л.,

— сода — 0,5 ч. л.,

— соль — щепотка,

— йогурт без добавок — 120 г.,

— кофе заваренный — 180 мл.,

— шоколад — 140 г.

Приготовление:

1. Растопите шоколад и сливочное масло в отдельных мисках, соедините масло и шоколад.

2. Отдельно объедините муку, сахар, какао, соду, разрыхлитель и соль. В смесь введите кофе, яйцо и йогурт и перемешайте.

3. Соедините сухую смесь с шоколадной, добавьте рубленный шоколад и перемешайте. Выложите в смазанную форму для запекания.

4. В предварительно разогретую до 180 градусов духовку отправьте кекс на 25 минут. По готовности полейте растопленным шоколадом сверху.