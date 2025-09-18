При выполнении сельскохозяйственных работ вблизи воздушных линий электропередачи на металлических корпусах машин и механизмов могут появляться опасные электрические потенциалы вследствие касания проводов частями машин и механизмов или приближении их к проводам на недопустимое расстояние. Во избежание несчастных случаев с людьми, занятыми на сельскохозяйственных работах в охранных зонах линий электропередачи, организаторам работ следует организовать проведение инструктажей работающим по безопасному ведению работ, обучить их приемам освобождения пострадавших от электрического тока и оказания первой помощи, разработать маршруты передвижения с одного участка на другой высокогабаритной техники, исключив или обезопасив ее проезд в пролетах воздушных линий электропередачи 10 кВ и выше.

Движение машин и механизмов при сельскохозяйственных работах на участках, расположенных в охранной зоне, рекомендуется осуществлять поперек оси воздушной линии. Проезд по проселочным дорогам и вне дорог следует проводить вблизи опор и поперек оси воздушной линии. При высоте машины и механизма в транспортном положении более 4,5 м проезд их под проводами должен быть согласован в каждом конкретном случае с владельцем воздушной линии.

Что такое охранная зона электрической сети — это территория и воздушное (водное) пространство, непосредственно прилегающие к электрической сети, в границах которых устанавливается специальный режим их охраны и использования земель (земельных участков) и воздушного (водного)

пространства:

– 2 м – для воздушной линии электропередачи напряжением до 1 кВ и воздушной линии связи;

– 10 м – для воздушной линии электропередачи 6–10 кВ;

– 15 м – для воздушной линии электропередачи 20–35 кВ;

– 20 м – для воздушной линии электропередачи 110 кВ;

– 25 м – для воздушной линии электропередачи 220 кВ;

– 30 м – для воздушной линии электропередачи 330 кВ;

– 40 м – для воздушной линии электропередачи 750 кВ.

При работе сельскохозяйственных машин в охранных зонах воздушных линий электропередачи также запрещается:

работать во время грозы или при приближении грозы;

работать в пролетах воздушных линий, имеющих оборванные провода, а также приближаться к опорам, имеющим оборванные провода, и к оборванным проводам, лежащим на земле, на расстояние менее 8 м;

приближаться к дереву, лежащему на проводах на расстояние менее 8 м;

работать на высокогабаритных машинах под проводами воздушных линий, на участках, имеющих резко неровный рельеф, а также наезжать на бугры высотой более 1 м;

работать со стогометателем, транспортировать стога соломы, сена и других подобных грузов.

Категорически запрещается остановка, заправка и ремонт машины (комбайна) под действующими линиями электропередачи.

Нельзя сидеть на бункере комбайна при приближении к воздушным линиям электропередачи.

О всех случаях повреждения ВЛ необходимо срочно сообщить дежурному персоналу Буда-Кошелевского района электрических сетей по телефону 144, 4-73-71, 4-73-76 и принять меры по недопущению попадания иных людей в опасную зону.

Уважаемые работники сельскохозяйственных предприятий, соблюдайте правила безопасного поведения вблизи электроустановок! Берегите себя!