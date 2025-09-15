Он замечен уже под Минском.

Паук-оса или полосатая аргиопа выглядит угрожающе из-за своей яркой черно-желтой окраски, напоминающей осу. Однако, несмотря на ядовитость, он не представляет большой опасности для человека. Укус этого паука сравним с укусом пчелы и может вызывать опасность лишь для аллергиков и маленьких детей.

Это уже далеко не первое появление южного паука в Беларуси. На сайте Национального парка «Беловежская пуща» есть информация, что впервые такой паук был замечен в пуще еще в 2001 году. И в последние годы полосатая аргиопа активно осваивает лесную зону.

