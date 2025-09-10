10 сентября с 14.00 член Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности, председатель Гомельской областной организации республиканского общественного объединения «Белорусское Общество Красного Креста» Алла Викторовна Смоляк проведет личный прием граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, их представителей и представителей юридических лиц в Хойникской центральной районной больнице по адресу: г. Хойники, ул. Мира, 1.

Предварительная запись на прием осуществляется телефону: 8 (0232) 56-85-71.