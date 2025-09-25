В целях максимального снижение гибели людей от внешних причин 25 сентября по всей республике пройдет Единый день безопасности.

В этот день все усилия организаторов (МЧС, МВД, Минздрава, БОКК) будут направлены на формирование в обществе культуры безопасности жизнедеятельности, проведение образовательно-воспитательной работы с подрастающим поколением, пропаганда безопасных условий проживания населения.

Этот день запомниться для всего населения нашей области, ведь руководители организаций, предприятий (независимо от форм собственности) организуют в своих трудовых коллективах проведение профилактических мероприятия по предупреждению пожаров и других чрезвычайных ситуаций, обучению навыкам правильного поведения в условиях пожаров, а также по отработке планов эвакуации и оказанию первой помощи пострадавшим.

Кроме этого в каждом районе области состоится масштабное мероприятие в местах с массовым пребыванием людей.

В Буда-Кошелевском районе мероприятие пройдет в г. Буда-Кошелево по адресу ул. Ленина, д.58 (магазин «Евроопт»). Время проведения мероприятия: 10.00 — 12.00.

Приходите, будет интересно и познавательно!

Буда-Кошелевский РОЧС