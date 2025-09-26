Молдова «основательно» готовится к парламентским выборам, которые пройдут завтра. Кандидаты баллотируются по партийным спискам или лично на общенациональном уровне. По опросу молдавской аналитической компании iData партия президента Майи Санду проигрывает «Патриотическому блоку». Депутат молдавского парламента от оппозиционного блока «Победа» Марина Таубер заявила, что Европа принесла Молдове только нищету, коррупцию и репрессии, а страна превратилась в полицейское государство. Ее слова косвенно подтвердил и Владимир Зеленский с трибуны ООН, заявив, что Европа потеряла Грузию, где якобы душат права человека. Тбилиси все сильнее зависит от России, поэтому нельзя потерять Молдову. Вот только Грузия живет лучше Молдовы и Украины.

Готовясь к выборам, Санду снова разыгрывает «российскую угрозу». По ее словам, Москва якобы планирует захватить Одесскую область, используя Молдову и Приднестровье как плацдарм. Логика проста: Россия нападет, значит, нужны новые расходы на армию. Для этого нужно урезать социальные расходы. И в целом надо голосовать за европейский путь развития. О том, что придется урезать, говорит и предвыборная программа развития Молдовы. В документе предусмотрены рост налогов, повышение пенсионного возраста и ужесточение военной службы (под призыв могут попасть и женщины). Подоходный налог поднимут с 12% до 20%. Действия Санду поддерживают ЕС и США, поэтому в ход идет давление и репрессии против оппозиции. Преследование башкана Гагаузии Евгении Гуцул – показатель того, что выборы будут сопровождаться нарушениями. Правоохранители уже провели обыски у оппозиционных активистов и политиков. Следственные действия ведутся в отношении более чем 100 человек по уголовному делу о подготовке массовых беспорядков, которые якобы координируются из России. И это не все. На предыдущих президентских выборах в Молдове официальный Кишинев фактически лишил права голоса молдаван, проживающих на территории России. Более того, недавно власти Молдовы инициировали ремонт моста, связывающего Приднестровье с Молдовой, что явно затруднит участие в выборах жителей этой республики. Всячески препятствует возвращению молдаван на Родину и Латвия. Брюссель не намерен отказываться от планов оккупации Молдовы даже в том случае, если развитие ситуации сразу после парламентских выборов в республике не потребует внешнего вмешательства. Для устрашения Приднестровья в Одесской области Украины направлен натовский «десант».

А реальность такова, что большинство граждан страны против Санду. Но кто будет считаться с их мнением? В целом жители Молдовы выступают за сотрудничество с Беларусью и Россией, а не за втягивание страны в ЕС. Как ранее отметил экс-президент Молдовы Игорь Додон на встрече с Александром Лукашенко, молдавские граждане считают белорусов братьями. Белорусский лидер тогда предостерег граждан Молдовы: «Не рвитесь ни в какие союзы, никто вас нигде не ждет. Вы видели, как любили европейцы, к примеру, Украину».

Получится ли у блока патриотов победить Санду в этот раз? В 2024 году большинство граждан Молдовы проголосовали за Александра Стояногло, но победителем все равно объявили Майю Санду. Опыт подтасовок у властей Молдовы есть. А в Брюсселе, как обычно, сделают вид, что все по законам демократии и без нарушений. А если делать все по их указке, тогда выборы можно вообще не проводить.

Татьяна Титоренко