Деструктивные силы от имени Посольства РФ рассылают по организациям поддельные документы, в которых утверждается, что после завершения учения якобы не вернулись в места постоянной дислокации 13 российских военнослужащих, что они скрываются в Беларуси и планируют выезд в страны ЕС. Вброс сопровождается списком с вымышленными именами и даже намёками на «вербовку иностранными спецслужбами».

Это фейк! Все российские военнослужащие, участвовавшие в совместном стратегическом учении, в полном составе вернулись в пункты постоянной дислокации на территорию Российской Федерации.

Цель подобных фейков очевидна – посеять слухи и нагнетать обстановку в обществе. Несмотря на то, что учение завершено и поток подобных вбросов заметно снизился, деструктивные ресурсы все равно продолжат распространять откровенную чушь.

Будьте внимательны и критично относитесь к подобной информации.

Народный Антифейк