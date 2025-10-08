11 октября Беларуси пройдет республиканская акция «Единый день озеленения».

Мероприятие инициировано Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь и проходит под девизом «Вместе для зелёной Беларуси!» в рамках Года качества.

В рамках акции проводятся посадка деревьев и кустарников, закладка парков и садов, а также уход за уже существующими зелеными насаждениями.

Буда-Кошелевская районная инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды приглашает каждого жителя города Буда-Кошелево и района принять активное участие в данном мероприятии и тем самым внести свою лепту в общее большое дело – сохранение природы родного края. Вместе для зеленой Беларуси!

В городе Буда-Кошелево 10 октября в 10.00 посадки запланированы по ул. Ленина.