Детский травматизм является важной проблемой современного общества, непосредственно связанной с сохранением жизни детей, поэтому наилучшее решение по его предотвращению – профилактика. Зная наиболее частые причины травм и несчастных случаев, родители должны создать для ребенка безопасную среду пребывания, рассказывать, какой риск для здоровья представляют травмы, научить мерам по их предупреждению.

Детский психолог и школьный учитель Хаим Гинотт говорил: «Дети похожи на мокрый цемент. Все, что на него попадает, оставляет свой отпечаток». Действительно, очень важен личный пример поведения старших членов семьи на улице и дома по соблюдению правил безопасности.

В нашей стране ежегодно констатируются факты гибели и травматизма детей. Цифры статистики не могут оставить равнодушным ни одного взрослого человека: от внешних причин ежегодно гибнут более 100 детей, травмы различной степени тяжести получают около 150 тыс. детей и подростков до 18 лет.

ОКНА, ПАДЕНИЯ С ВЫСОТЫ

Падение из окна – одна из основных причин детского травматизма

и смертности, особенно в городах. Анализ всех происшествий показывает, что ситуации очень схожи между собой: дети остаются без присмотра, при помощи предметов мебели взбираются на подоконник, открывают окно и выпадают наружу. Всегда стоит помнить, что малышам незнакомо чувство страха, они не понимают, что там, за окном. Они любознательны, с интересом познают все вокруг, поэтому ни в коем случае нельзя оставлять маленьких детей одних.

Чтобы избежать случаев выпадения из окон:

– установите блокираторы открывания окон либо специальные фиксаторы, которые не позволяют ребенку открыть окно более чем

на несколько сантиметров;– используйте ограничители открывания окон с тросом, которые позволят открыть окно только на длину троса;– защитите окна, вставив оконные решетки; – оборудуйте окна специальными накладными ручками на замке

с комплектом ключей; – отодвиньте от окон все виды мебели и не оставляйте в комнате детские стульчики и табуретки; – не устанавливайте москитную сетку – ребенок воспринимает ее как преграду и опирается; – не оставляйте окна открытыми настежь, если в квартире ребенок; – не позволяйте ребенку играть на подоконнике.

ЛЮКИ, ЯМЫ, КОЛОДЦЫ

Отсутствие порядка в содержании домового хозяйства, а также

на городских улицах (незакрытые выходы на крыши, незащищенные перила лестничных проемов, открытые люки подвалов, колодцев, не огражденные траншеи при земляных работах, отсутствие ограждений ремонтируемых зданий, небрежное хранение материалов на стройках и др.) представляет особую опасность получения серьезной травмы. Для ребенка падение в люк канализационного колодца может закончиться летальным исходом. Помимо возможного смертельного удара по голове падающей крышкой, ребёнок может утонуть или задохнуться в магистральной канализационной трубе. Подземные коммуникации не проветриваются вообще, что приводит

к накоплению в них разного рода тяжелых газов, например, пропана, сероводорода или углекислого газа.

Как предотвратить падение в люк, яму или колодец:

– внимательно изучайте места для прогулки с ребенком; – не оставляйте детей без присмотра; – расскажите ребенку, что нельзя становиться на люк; – если, проходя по улице, вы обнаружили незакрытый люк, постарайтесь закрыть его. Помните, что полностью закрытым люк считается только тогда, когда выступы на крышке точно совпадают с пазами на кромке люка. Не забудьте покричать внутрь, чтобы не замуровать человека или людей, которые находятся внутри. А оказаться там могут и обслуживающий подземные коммуникации персонал, и пострадавший от незакрытого люка прохожий; – если не можете самостоятельно закрыть люк, оградите место ветками или какими-либо другими предметами, позвоните в ЖЭС, чтобы выехала ремонтная бригада.

ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ, СТРОЙКА, КАРЬЕРЫ И ДРУГОЕ

Во время игр на улице немало травм случается при неудачном выборе места – велик риск получить травму при падении, либо ударе обо что-либо. Отсутствие порядка на детских площадках, приусадебных участках, открытой местности представляет особую опасность для детей. Следует объяснить ребенку, что не стоит играть там, где есть ямы, штыри, проволока, битое стекло, гвозди и др. Случаются травмы, когда школьники в процессе игры наталкиваются на металлические предметы, торчащие из земли. При любых обстоятельствах родители должны контролировать места игр своих детей.

Стройка, пустыри, карьеры не место для детских игр, а ведь именно их чаще всего дети выбирают для игр. Эти места скрывают в себе опасности не только для детей, но и для взрослых.

Часто дети выбирают для игр пустующие котлованы и заброшенные карьеры. Ведь ребятне нравится играть с песком, и они не понимают той опасности, которая им угрожает. Дети строят лазы и копают траншеи, делают лабиринты и пещеры в песке, скатываются со склона или карабкаются наверх по песчаной горке. Но песок очень опасен, ведь обрушение грунта происходит моментально, и возможности выбраться из-под завала практически нет.

На что следует обратить внимание для обеспечения безопасности ребенка:

– расскажите ребенку об опасности игр в неприспособленных для этого местах; – объясните своим детям, что нельзя заходить на территорию карьеров, строящихся объектов, а тем более играть там, прыгать с откосов; – старайтесь выбирать детские площадки в тихом и спокойном месте, оборудованные безопасным резиновым покрытием; – всегда находитесь рядом с ребенком и подстраховывайте его, даже если он усиленно сопротивляется.

ОЖОГИ, НЕОСТОРОЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ С ЛВЖ

Ожог – одна из наиболее распространенных домашних травм, которой подвержены дети. Чаще всего возникает в результате воздействия горячих жидкостей, пламени, раскаленных предметов, при контакте с неисправными электроприборами (либо неправильной их эксплуатацией). Исходя из характера случаев получения ожогов детьми

в быту, следует отметить, что в каждом из них травмирования можно было бы избежать при надлежащем контроле взрослых. Очень важен личный пример безопасного поведения родителей. Лучше перестраховаться и максимально не выпускать ребенка из виду, чем, жалея впоследствии о собственной беспечности, нанести вред его здоровью.

Обязательно расскажите детям об опасности легковоспламеняющихся жидкостей: ЛВЖ очень сильно и неприятно пахнут. Это может быть их основным «диагностическим» признаком. Ежегодно дети получают серьезные травмы из-за неосторожного использования легковоспламеняющихся жидкостей. Игры с ЛВЖ и вблизи костров (огня) – запрещены!

Как этого избежать:

– не разрешайте детям самостоятельно разжигать отопительные печи и мангалы; – прячьте от детей такие легковоспламеняющиеся жидкости, как бензин, керосин, а также спички, зажигалки; – обязательно расскажите им об опасности ЛВЖ; – не используйте сами легковоспламеняющиеся и горючие жидкости при разведении костров, приготовлении пищи на огне; – не бросайте емкости с ЛВЖ (ГЖ) или неизвестным вам содержимым в огонь; – не разрешайте детям находиться рядом во время приготовления пищи, мытья посуды, утюжки белья; – не допускайте детей близко к горячей плите, отопительной печи, утюгу, чайнику и др.

Как бы то ни было, главенствующую роль в воспитании ребенка должна выполнять семья, самые близкие люди – родители, которые должны научить ребенка жить безопасно и не совершать необдуманных поступков.

Уважаемые родители! Спасатели напоминают о недопущении оставления детей одних без присмотра. Соблюдайте правила безопасности жизнедеятельности сами и приучайте своих детей!

Буда-Кошелевский РОЧС