Поддержка при рождении и воспитании детей оказывается каждой семье в стране. Об этом в проекте БЕЛТА «Страна говорит» заявила начальник управления народонаселения, гендерной и семейной политики Министерства труда и социальной защиты Светлана Белаш.

«Поддержка при рождении и воспитании детей оказывается каждой семье в стране. С рождением второго ребенка, а потом и третьего, эта поддержка увеличивается. Есть категории семей, которые нуждаются в дополнительной помощи. Для этого у нас существует система адресной социальной помощи, когда в случае малобеспеченности либо трудной жизненной ситуации оказывается эта помощь. Если так случилось, что в семье растет ребенок с инвалидностью, у нас есть средства социальной реабилитации для него. Ни одна семья, которая по объективным причинам нуждается в поддержке, не остается без внимания», — подчеркнула Светлана Белаш.

По ее словам, социологические опросы показывают, что у белорусов сохраняется ценность семьи и детей, есть склонность к вступлению в брак, а внебрачные союзы не распространены. «У нашего населения есть стойкая потребность иметь не менее двух детей, т.е. присутствует задел даже на многодетность. Дальше, конечно, речь идет о фактической реализации этих репродуктивных намерений. А вот здесь многое зависит и от государственной поддержки, и от ценностных установок в родительской семье, в обществе. Важно, как общество относится к семье, к детям, к многодетности. Если вокруг семьи с детьми складывается комфортный климат и благоприятная обстановка, инфраструктура, то все репродуктивные установки будут реализованы. Поэтому на сегодняшний момент наша первая и самая главная задача — изменить вектор семейной политики на идеологическую сторону и воздействовать все-таки на ценностные установки. А это значит пропагандировать семью, показывать, что быть родителем и семьей с двумя, тремя и более детьми — это комфортно, удобно, и это счастье. А мы должны создавать для этого все условия», — отметила представитель Минтруда.