Поддержка при рождении и воспитании детей оказывается каждой семье в стране. Об этом в проекте БЕЛТА «Страна говорит» заявила начальник управления народонаселения, гендерной и семейной политики Министерства труда и социальной защиты Светлана Белаш.

«Поддержка при рождении и воспитании детей оказывается каждой семье в стране. С рождением второго ребенка, а потом и третьего, эта поддержка увеличивается. Есть категории семей, которые нуждаются в дополнительной помощи. Для этого у нас существует система адресной социальной помощи, когда в случае малобеспеченности либо трудной жизненной ситуации оказывается эта помощь. Если так случилось, что в семье растет ребенок с инвалидностью, у нас есть средства социальной реабилитации для него. Ни одна семья, которая по объективным причинам нуждается в поддержке, не остается без внимания», — подчеркнула Светлана Белаш.

