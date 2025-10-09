На Будакошелевщине активно проходит акция «Молодежь за безопасность», в рамках которой спасатели районного отдела по чрезвычайным ситуациям проводят множество профилактических мероприятий. Эта инициатива направлена не только на повышение уровня безопасности, но и на формирование активной гражданской позиции среди молодежи.

Одним из ярких мероприятий стала диалоговая площадка, организованная для учащихся Пенчинской средней школы. Спасатели рассказали ребятам о деятельности Белорусской молодежной общественной организации спасателей-пожарных, поделились информацией о том, как можно вступить в эту организацию, а также о проводимых конкурсах и мероприятиях. Такие встречи помогают молодежи лучше понять важность вопросов безопасности и вовлекают их в активную деятельность по защите жизни и здоровья.

Кроме того, активисты Белорусской молодежной общественной организации спасателей-пожарных Буда-Кошелевского района совместно со спасателями осуществили благотворительную помощь одиноким пенсионерам и инвалидам. В рамках этой инициативы они помогли пожилым людям заготовить дрова на зиму, убрать опавшие листья и собрать урожай. Также проверили исправность автономных пожарных извещателей, установленных в домах, что является важным шагом к обеспечению безопасности.

Спасатели напоминают пожилым гражданам о правилах безопасности в быту, номерах телефонов службы спасения и действиях в случае пожара. Особое внимание уделяют безопасной эксплуатации печного отопления.

Нужно отметить, что старания ребят не остались незамеченными. Уходя, они слышали слова благодарности от тех, кому помогли. А это еще раз подчеркивает важность таких мероприятий не только с точки зрения безопасности, но и с точки зрения социальной ответственности.

