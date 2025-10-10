Участие в нем приняли команды из 8 учреждений образования района. Юные друзья милиции соревновались в строевой и спортивной подготовке, стрельбе из пневматической винтовки. Знания действующего законодательства они демонстрировали в конкурсе «Правовая подготовка». Опираясь на теоретические знания и практический опыт ребята успешно справлялись со сложными заданиями конкурса по оказанию первой доврачебной помощи. Домашним заданием для команд было подготовить тематический видеоролик «Наркомания – путь в бездну» и творческую визитку.

По итогам всех конкурсов победители распределились следующим образом: 3 место заняли команды гимназии г. Буда-Кошелево и Узовской школы, 2 место у команд Уваровичской и Пенчинской школ, 1 места удостоены учащиеся Глазовской школы.

Команда-победитель представит наш район на областном этапе конкурса.

Удачи вам, ребята!

Татьяна Титоренко, фото из архива участников