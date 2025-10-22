За победу боролись Алина и Виталий Кравцовы, Дмитрий и Ольга Шутовы, Ольга и Денис Сивенковы. В первом конкурсе «Семья со знаком качества» они презентовали свои достижения, рассказывали о традициях. В частности, Сивенковы чтят память предков, регулярно посещая братскую могилу и возлагая цветы, отмечают такие праздники, как День семьи, День матери, День отца и другие. Чета Шутовых любит спорт: родители собственным примером показывают детям, насколько он важен для здоровья. А мама Ольга увлекается еще созданием картин и выпечкой. Кулинарные шедевры выпекают и супруги Кравцовы, привлекая в помощники сыновей Тимура и Ярослава. Также они все вместе любят путешествовать по Беларуси. В ближайших планах – посещение Брестской крепости.

Далее участникам предстояло продемонстрировать творческие способности в конкурсе «Память сердца». Семьи Кравцовых и Сивенковых подготовили номера на тему военного времени, а Ольга Шутова рассказала о своей прабабушке, узнице концлагеря Татьяне Науменко.

Праздничное настроение конкурсантов и зрителей во время мероприятия дополняли также артисты ЦРДК. По итогам конкурса в номинации «Моя семья – мое богатство» дипломом отмечены Ольга и Дмитрий Шутовы. Ольга и Денис Сивенковы признаны победителями в номинации «Ваш подвиг будет жить в веках». А лучшей молодой семьей Будакошелевщины 2025 года стала семья Кравцовых. От районной организации Белорусского общества Красного Креста все участники получили памятные подарки.

За помощь в проведении конкурса организаторы выражают благодарность профсоюзам района, РК ОО «БРСМ» и районной организации БОКК.

Евгений Коновалов

Фото автора