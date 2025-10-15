Ребята с интересом слушали информацию о легендарной Чонгарской дивизии, героях-подпольщиках Сергее Притыцком, Вере Хоружей, Николае Дворникове, рассматривали экспонаты. Рассказали им и о достижениях современной Беларуси.

– Такие мероприятия полезны для детей. Хочется, чтобы наши ребята помнили, какой ценой удалось сберечь мирное небо, построить сильную и процветающую Беларусь, и понимали, насколько важно быть единым народом, – отметила ветеран педагогического труда, учитель белорусского языка и литературы Лариса Кацура.

Дети младшего школьного возраста в картинной галерее имени Е.Е. Моисеенко могут не только ознакомиться с экспонатами, но и раскрасить любимую Беларусь в разные цвета в раскрасках «Дети рисуют Родину».

Евгений Коновалов

Фото автора