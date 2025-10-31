В Беларуси ограничили движение литовских грузовиков белорусско-литовским участком границы. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе правительства.



Движение грузовых автомобилей, тягачей и прицепов (полуприцепов) литовской регистрации ограничивается белорусско-литовским участком границы.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин.

Данная мера является вынужденным ответом на односторонние действия литовской стороны, которая неоднократно и без предварительных уведомлений закрывала пункты пропуска на белорусско-литовском участке государственной границы.

Принятое решение призвано защитить интересы белорусских и других добросовестных перевозчиков. Закрытие границы с Литвой привело к их массовой переориентации на белорусско-польское и белорусско-латвийское направления. На этих участках возникли серьезные заторы.

Как отметили в правительстве, введенная мера является соразмерной, оправданной и направлена на защиту добросовестных участников ВЭД от последствий односторонних решений литовских властей.